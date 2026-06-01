महिला विश्व कप 2026: चोटिल श्रेयंका पाटिल पूरे टूर्नामेंट से हो सकती हैं बाहर

चोट

ऐसे लगी थी श्रेयंका को चोट

श्रेयंका को यह चोट लीड्स में खेले गए मुकाबले के दौरान लगी थी। वह गेंद को रोकने के प्रयास में टखना मोड़ बैठीं। उन्हें तेज दर्द महसूस हुआ और वह मैदान पर ही गिर पड़ीं। टीम के फिजियो तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन श्रेयंका अपने पैर पर वजन नहीं डाल सकीं। जिसके कारण उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। जुलाई 2024 में उंगली टूटने के कारण भी वह टी-20 विश्व कप से बाहर हुई थीं।