LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / महिला विश्व कप 2026: चोटिल श्रेयंका पाटिल पूरे टूर्नामेंट से हो सकती हैं बाहर
महिला विश्व कप 2026: चोटिल श्रेयंका पाटिल पूरे टूर्नामेंट से हो सकती हैं बाहर
श्रेयंका पाटिल का खेलना मुश्किल लग रहा है (तस्वीर: एक्स/@shreyanka_patil)

महिला विश्व कप 2026: चोटिल श्रेयंका पाटिल पूरे टूर्नामेंट से हो सकती हैं बाहर

लेखन आदर्श कुमार
Jun 19, 2026
01:31 am
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को महिला टी-20 विश्व कप 2026 के बीच बड़ा झटका लगा है। श्रेयंका पाटिल टखने के लिगामेंट में चोट के कारण टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गई हैं। उन्हें नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद उनका स्कैन कराया गया। उनकी चोट ने टीम प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक उनके विकल्प के तौर पर किसी के नाम की घोषणा नहीं की है।

मौका

किसे मिलेगा मौका? 

भारतीय महिला-A टीम अभी इंग्लैंड के दौरे पर है। टीम की कप्तानी अनुष्का शर्मा कर रही हैं। श्रेयंका के चोटिल होने के बाद इस दौरे पर मौजूद स्पिन गेंदबाजों में किसी को विश्व कप की टीम में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इनमें ऑफ स्पिनर मिन्नू मणि, बाएं हाथ की स्पिनर तनुजा कंवर, वैष्णवी शर्मा, लेग स्पिनर प्रेमा रावत और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने वाली खुद कप्तान अनुष्का शामिल हैं।

चोट

ऐसे लगी थी श्रेयंका को चोट 

श्रेयंका को यह चोट लीड्स में खेले गए मुकाबले के दौरान लगी थी। वह गेंद को रोकने के प्रयास में टखना मोड़ बैठीं। उन्हें तेज दर्द महसूस हुआ और वह मैदान पर ही गिर पड़ीं। टीम के फिजियो तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन श्रेयंका अपने पैर पर वजन नहीं डाल सकीं। जिसके कारण उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। जुलाई 2024 में उंगली टूटने के कारण भी वह टी-20 विश्व कप से बाहर हुई थीं।

Advertisement

करियर

ऐसा रहा है श्रेयंका का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

श्रेयंका ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला 2023 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 24 मुकाबले खेले हैं और इसकी 24 पारियों में 19.55 की शानदार औसत के साथ 29 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/19 का रहा है। महिला टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 25.25 की औसत से 4 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/12 का रहा है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

श्रेयंका की चोट का वीडियो 

Advertisement