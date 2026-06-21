महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

आंकड़े

WPL में RCB से खेल चुकी हैं प्रेमा रावत

लेग स्पिनर प्रेमा रावत ने अब तक अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उन्होंने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के पिछले 2 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व किया है। 23 वर्षीय इस युवा खिलाड़ी ने WPL में अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें 20.33 की औसत और 10.16 की इकॉनमी रेट के साथ 3 विकेट लिए हैं। वह घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड क्रिकेट टीम से खेलती हैं।