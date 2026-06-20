महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

प्लेइंग इलेवन

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है प्रोटियाज टीम

प्रोटियाज टीम को अपनी कप्तान वोल्वार्ड्ट और सुने लुस की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत दिलाने की उम्मीद रहेगी। इसी तरह मध्यक्रम में एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कप्प और नादिन डी क्लार्क बड़ी पारियां खेलना चाहेंगी। गेंदबाजी में कप्प और शबनिम इस्माइल से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन: लौरा वोल्वार्ड्ट, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, मरिजाने कप्प, नादिन डी क्लार्क, क्लो ट्रायॉन, कायला रेनेके, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), शबनिम इस्माइल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा।