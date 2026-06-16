महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत बनाम नीदरलैंड मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

निगाहें

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर

भारत के लिए हरमनप्रीत ने पिछले 9 मैचों में 48.5 की औसत से 291 रन बनाए हैं। मंधाना ने 8 मैचों में 140 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में श्री चरणी ने 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए हैं। नीरदलैंड के लिए कप्तान डी लीडे ने पिछले 10 मैचों में 113 की स्ट्राइक रेट से 237 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में हीदर सीजर्स ने 9 मैचों में 9 विकेट झटके हैं।