महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने नीदरलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 10वें मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। पहले मैच में उसे पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन से जीत मिली थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में नीदरलैंड 17.3 ओवर में 114 रन ही बना पाई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित नहीं हुआ। स्मृति मंधाना (74) और शफाली वर्मा (55) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। कैरोलिन डे लांगे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। जवाब में नीदलैंड के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। भारतीय गेंदबाजों ने कमाल के आंकड़े दर्ज किए। भारत के लिए श्री चरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए।
पहला
शफाली ने महिला टी-20 विश्व कप में अपना पहला पचासा लगाया
शफाली ने 38 गेंदों में 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 144.74 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 17वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही पचासा लगाया। महिला टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 16 मुकाबले खेले हैं और 28.20 की औसत और 127.79 की स्ट्राइक रेट से 423 रन बनाए हैं।
अर्धशतक
मंधाना ने टी-20 विश्व कप में छठा अर्धशतक लगाया
मंधाना 47 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के से 74 रन बनाकर आउट हुईं। उनकी स्ट्राइक रेट 157.45 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 35वां और टी-20 विश्व कप में छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 36 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 27 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में 25.61 की औसत और 121.31 की स्ट्राइक रेट से 666 रन बनाने में सफल रहीं हैं।
गेंदबाजी
श्री चरणी ने पहली बार टी-20 विश्व कप में लिए 4 विकेट हॉल
श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.80 की रही। ये टी-20 विश्व कप में उनका पहला 4 विकेट हॉल रहा। ये खिलाड़ी अपना पहला टी-20 विश्व कप खेल रही है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 5.71 की उम्दा औसत के साथ 7 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।
रिकॉर्ड्स
भारतीय खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड्स बनाए
भारतीय महिला ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पांचवीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मुकाबले में 21 वर्षीय चरणी ने 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह महिला टी-20 विश्व कप में 4 विकेट लेने वाली भारत की नौवीं गेंदबाज बनीं। साथ ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली तीसरी सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी भी हैं। दूसरी ओर, दीप्ति शर्मा ने एक विकेट लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने विकेटों की संख्या 355 पहुंचाई और झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।