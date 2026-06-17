महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने नीदरलैंड को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत

गेंदबाजी

श्री चरणी ने पहली बार टी-20 विश्व कप में लिए 4 विकेट हॉल

श्री चरणी ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 4.80 की रही। ये टी-20 विश्व कप में उनका पहला 4 विकेट हॉल रहा। ये खिलाड़ी अपना पहला टी-20 विश्व कप खेल रही है। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले हैं और इसकी 2 पारियों में 5.71 की उम्दा औसत के साथ 7 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है।