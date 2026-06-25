महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत ने बांग्लादेश को हराया, मैच में बने ये  रिकॉर्ड्स

विकेट

राधा ने की शानदार गेंदबाजी

राधा ने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7 की रही। वहीं, श्री चरणी ने 4 ओवर में केवल 21 रन दिए और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। राधा ने भारत के लिए 90 टी-20 मुकाबले खेले हैं और 106 विकेट चटकाए हैं। उनकी औसत 18.82 की रही है। इस खिलाड़ी ने 6.61 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 21 विकेट लिए हैं।