महिला टी-20 विश्व कप 2026: भारत का पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से प्रशंसकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि, महिला टी-20 विश्व कप में यह प्रतिद्वंद्विता पूरी तरह भारत के पक्ष में रही है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर लगातार दबदबा बनाया है। आइए दोनों टीमों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
टी-20
पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 13 में जीत दर्ज की है। वहीं, पाकिस्तान को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है। महिला टी-20 विश्व कप की बात करें तो दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं। इनमें से भारत ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान केवल 2 मैच जीत सका है। आंकड़े साफ बताते हैं कि इस प्रतिद्वंद्विता में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है।
टीम
एशिया के बाहर टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान भारत को कभी नहीं हराया
भारतीय टीम ने 2009, 2010, 2014, 2018, 2023 और 2024 संस्करणों में पाकिस्तान को हराया है। दूसरी ओर पाकिस्तान को केवल 2012 और 2016 में जीत मिली थी। खास बात यह है कि पाकिस्तान की दोनों जीत एशिया में खेले गए मुकाबलों में आई थीं। 2012 का मैच गॉल और 2016 का मुकाबला दिल्ली में खेला गया था। पाकिस्तान आज तक एशिया के बाहर महिला टी-20 विश्व कप में भारत को नहीं हरा सकी है।
रिकॉर्ड
भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन
महिला टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की बात करें तो मिताली राज 100 से अधिक रन बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 पारियों में 80 रन बनाए हैं। वहीं, जेमिमा रोड्रिग्स ने 2023 विश्व कप मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़कर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्मृति मंधाना का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास नहीं रहा है।