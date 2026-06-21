महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को हराते हुए तीसरी जीत दर्ज की 

लेखा-जोखा

इस तरह से जीती इंग्लैंड

इंग्लैंड से एमी जोन्स (0) और डैनी वायट-हॉज (7) के जल्दी आउट होने के बाद डंकले और ऐलिस कैपसी (40) ने पारी को संभाला। मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आई फ्रेया केम्प (39*) और डेनियल गिब्सन (30*) ने उपयोगी योगदान देकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में स्कॉटलैंड ने पावरप्ले के बाद 52/1 का स्कोर बनाया। इसके बाद डार्सी कार्टर (29) और सारा ब्राइस (34) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सकीं।