महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां 5 जुलाई को उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इंग्लैंड 5वीं बार महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वह सिर्फ एक बार साल 2009 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीत सकी है। ऐसे में आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
दक्षिण अफ्रीका ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। नेट साइवर-ब्रंट (75) और हीथर नाइट (58) की पारियों की बदौलत इंग्लैंड 169/5 रन का मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के लिए ताजमिन ब्रिट्स (51) को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। टीम 129/8 रन का स्कोर ही बना सकी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया।
पारी
ऐसी रही साइवर-ब्रंट की पारी
साइवर-ब्रंट ने 47 गेंदों में 75 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला, उनकी स्ट्राइक रेट 159.57 की रही। एक समय इंग्लैंड की टीम 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद साइवर-ब्रंट और हीथर ने पारी संभाली। दोनों के बीच 90 गेंदों में 133 रन की अहम साझेदारी हुई। साइवर-ब्रंट ने अपने करियर का 19वां और टी-20 विश्व कप में 8वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 35 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया।
अर्धशतक
हीथर ने अपना 10वां अर्धशतक जड़ा
हीथर ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला, उनकी स्ट्राइक रेट 123.40 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 42 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में यह उनका दूसरा अर्धशतक रहा। हीथर ने 34 टी-20 विश्व कप मुकाबलों की 30 पारियों में 31.28 की औसत से 657 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है,उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन है।
उपलब्धि
साइवर-ब्रंट और हीथर ने हासिल की ये उपलब्धि
साइवर-ब्रंट और हीथर ने दक्षिण अफ्रीका 133 रन की साझेदारी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह महिला टी-20 विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए इंग्लैंड की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। पहला स्थान भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के नाम है, जिन्होंने साल 2020 में थाईलैंड के खिलाफ नाबाद 169 रन जोड़े थे। वहीं, दूसरे स्थान पर डैनी वायट-हॉज और एमी जोन्स की 135 रन की साझेदारी दर्ज है, जो उन्होंने 2026 में श्रीलंका के खिलाफ की थी।
रिकॉर्ड
शबनीम इस्माइल ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
शबनीम इस्माइल ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.75 की रही। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वह महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में 50 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गई हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 38 मुकाबलों की 38 पारियों में 15.86 की औसत से 51 विकेट झटके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 रन देकर 3 विकेट का रहा है।
जानकारी
ब्रिट्स ने टी-20 विश्व कप का चौथा अर्धशतक लगाया
ब्रिट्स ने 45 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 6 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 113.33 की रही। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला यह चौथा अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने 16 पारियों में 598 रन बनाए हैं।