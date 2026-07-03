इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज की (तस्वीर: एक्स/@ICC)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में बनाई अपनी जगह

लेखन आदर्श कुमार 02:12 am Jul 03, 202602:12 am

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, जहां 5 जुलाई को उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इंग्लैंड 5वीं बार महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वह सिर्फ एक बार साल 2009 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीत सकी है। ऐसे में आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।