महिला टी-20 विश्व कप 2006: बेथ मूनी बनी 'प्लयेर ऑफ द टूर्नामेंट', जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

प्रदर्शन

मूनी का इस विश्व कप में कैसा रहा प्रदर्शन?

मूनी का विश्व कप 2026 में प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 7 मैचों में 47.60 की औसत और 142.51 की स्ट्राइक रेट से 238 रन बना हैं। इसमें 3 अर्धशतक शामिल रहे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 74 रन का रहा। इसके साथ ही वह इस विश्व कप संस्करण में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज भी रहीं। उनके आगे इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की डैनी वायट-हॉज रही, जिन्होंने 7 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक से 302 रन बनाए।