भारतीय महिला टीम ने एशिया कप अपने नाम किया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

महिला टी-20 एशिया कप 2026: आंकड़ों में देखें टूर्नामेंट का पूरा लेखा-जोखा

लेखन आदर्श कुमार 05:52 pm Sep 14, 202605:52 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को हराकर महिला टी-20 एशिया कप 2026 का खिताब जीत लिया। इस जीत में सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की रिकॉर्ड साझेदारी की अहम भूमिका रही। दोनों ने 129 रन की शानदार साझेदारी कर भारत का स्कोर 183/5 तक पहुंचाया। जवाब में श्रीलंका 111 रन पर सिमट गई। अब आंकड़ों के जरिए महिला टी-20 एशिया कप 2026 के पूरे टूर्नामेंट पर नजर डालते हैं।