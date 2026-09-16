वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे WPL के मुकाबले (तस्वीर: एक्स/@ImTanujSingh)

वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे विमेंस प्रीमियर लीग के मैच- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 12:12 pm Sep 16, 202612:12 pm

क्या है खबर?

वाराणसी में तैयार हो रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जल्द ही क्रिकेट देखने को मिल सकता है। ऐसी खबर है कि गंजारी में बन रहे इस स्टेडियम में विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के मैच खेले जा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इस मैदान में घरेलू क्रिकेट के कुछ मैचों के आयोजन की भी उम्मीद है। वाराणसी के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।