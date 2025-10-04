महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2025 के अपने दूसरे मैच में 5 अक्टूबर को पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम को अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त मिली थी। ऐसे में जीत हासिल करना चाहेगी। आइए मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
पाकिस्तान के खिलाफ रहा है भारत का दबदबा
अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 11 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की टीम एक बार भी भारत को नहीं हरा पाई है। यह असाधारण रिकॉर्ड भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम मजबूत दिख रही है।
संयोजन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारत को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। हालांकि, पहले मुकाबले में मंधाना बड़ी पारी नहीं खेल पाई थी। गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर आजमाया जा सकता है। दीप्ति से फिर से ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। संभावित एकादश: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर।
टीम
ऐसी हो सकती है पाकिस्तानी टीम
पाकिस्तान को अपनी कप्तान फातिमा सना से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वह अपने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तानी टीम को सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली से भी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। डायना बेग से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। संभावित एकादश: मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नशरा संधू और सादिया इकबाल।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 60.08 की उम्दा औसत से 608 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 82.80 की औसत से 414 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह स्नेह राणा ने 10 मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तान के लिए सिदारा अमीन ने पिछले 10 मैचों में 66 की औसत से 528 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नशारा संधू ने 10 मैचों में 16 विकेट झटके हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।