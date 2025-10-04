महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत बनाम पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

हेड-टू-हेड पाकिस्तान के खिलाफ रहा है भारत का दबदबा अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का एकतरफा दबदबा रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, वनडे प्रारूप में दोनों टीमें कुल 11 मैचों में आमने-सामने हुई हैं, इनमें से सभी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। पाकिस्तान की टीम एक बार भी भारत को नहीं हरा पाई है। यह असाधारण रिकॉर्ड भारतीय टीम की ताकत और निरंतरता को साफ तौर पर दर्शाता है। ऐसे में इस मुकाबले में भी भारतीय टीम मजबूत दिख रही है।

टीम ऐसी हो सकती है पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान को अपनी कप्तान फातिमा सना से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वह अपने अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तानी टीम को सलामी बल्लेबाज मुनीबा अली से भी बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। डायना बेग से भी टीम को बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। संभावित एकादश: मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नशरा संधू और सादिया इकबाल।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 60.08 की उम्दा औसत से 608 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 10 मैचों में 82.80 की औसत से 414 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह स्नेह राणा ने 10 मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं। पाकिस्तान के लिए सिदारा अमीन ने पिछले 10 मैचों में 66 की औसत से 528 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में नशारा संधू ने 10 मैचों में 16 विकेट झटके हैं।