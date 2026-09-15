महिला क्रिकेट: इन कप्तानों के नेतृत्व में भारतीय टीम ने जीते हैं सर्वाधिक एशिया कप खिताब

पूर्व महान बल्लेबाज मिताली राज के नेतृत्व में भारत ने 2005-06, 2006 और 2008 में खेले गए संस्करणों को जीता था।

मिताली की कप्तानी में भारत ने 2005-06 और 2006 के फाइनल में श्रीलंका को हराया था।

इसके बाद 2008 के खिताबी मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।

ये तीनों संस्करण वनडे प्रारूप में ही खेले गए थे।

उन्होंने वनडे प्रारूप के एशिया कप में कुल 21 मैच खेले, जिसमें 697 रन बनाए थे।