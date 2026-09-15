महिला क्रिकेट: इन कप्तानों के नेतृत्व में भारतीय टीम ने जीते हैं सर्वाधिक एशिया कप खिताब
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे सफल टीम है। वनडे और टी-20 दोनों प्रारूप में भारतीय टीम का वर्चस्व देखने को मिला है। हाल ही में समाप्त हुए टी-20 एशिया कप का खिताब भी भारतीय टीम ने जीता है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने फाइनल में श्रीलंका को करारी शिकस्त दी। इस बीच सर्वाधिक एशिया कप खिताब जीतने वाली भारतीय कप्तानों के बारे में जानते हैं।
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हरमनप्रीत कौर (4 खिताब)
भारतीय टीम टी-20 प्रारूप में 4 बार चैंपियन बनी है और चारों में हरमनप्रीत ने कप्तानी की है।
इस दिग्ग्गज बल्लेबाज के नेतृत्व में 2012, 2016, 2022 और 2026 में भारत ने खिताब जीते हैं।
2012 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को 18 रन से हराया था।
2016 संस्करण के खिताबी मैच में हरमनप्रीत की टीम ने पाकिस्तान को 17 रन से शिकस्त दी थी।
वहीं, 2022 और 2026 में भारत ने श्रीलंका को हराया है।
#2
मिताली राज (3 खिताब)
पूर्व महान बल्लेबाज मिताली राज के नेतृत्व में भारत ने 2005-06, 2006 और 2008 में खेले गए संस्करणों को जीता था।
मिताली की कप्तानी में भारत ने 2005-06 और 2006 के फाइनल में श्रीलंका को हराया था।
इसके बाद 2008 के खिताबी मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।
ये तीनों संस्करण वनडे प्रारूप में ही खेले गए थे।
उन्होंने वनडे प्रारूप के एशिया कप में कुल 21 मैच खेले, जिसमें 697 रन बनाए थे।
#3
ममता माबेन (1 खिताब)
एशिया कप टूर्नामेंट के इतिहास का पहला संस्करण 2004 में वनडे प्रारूप में खेला गया था, जिसमें भारत और श्रीलंका ने हिस्सा लिया था।
सिर्फ 2 टीमों के बीच हुए टूर्नामेंट को भारत ने ममता माबेन की कप्तानी में जीता था।
इस संस्करण के सभी मैच कोलंबो के सिंघलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड और कैंडी में हुए थे।
भारत ने 5-0 से सीरीज जीतकर अपना पहला खिताब जीता था।
जानकारी
श्रीलंका और बांग्लादेश ने जीते हैं एक-एक खिताब
अब तक कुल 10 संस्करण खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश एक-एक बार विजेता बनी है। चमारी अट्टापट्टू की कप्तानी में श्रीलंका ने 2024 में और सलमा खातून के नेतृत्व में बांग्लादेश ने 2024 में खिताब जीता था।