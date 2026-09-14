महिला एशिया कप 2026: भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से क्यों किया इनकार?

भारतीय टीम ने पिछले साल की तरह इस बार भी नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

मैच के बाद होने वाले समारोह को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत हुई थी। भारतीय टीम ने सुझाव दिया था कि ACC के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी विजेता ट्रॉफी प्रदान कर सकते हैं।

हालांकि, नकवी अपने फैसले पर अड़े रहे।

वह मंच पर पहुंचे और भारत को विजेता ट्रॉफी देने के बजाय श्रीलंका को उपविजेता का चेक सौंपा।