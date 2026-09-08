पाकिस्तान की नशरा संधू ने 6 विकेट चटकाकर बनाए कई बड़े रिकॉर्ड्स

महिला एशिया कप 2026: पाकिस्तान की नशरा संधू ने 6 विकेट चटकाकर बनाए कई बड़े रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 02:29 pm Sep 08, 202602:29 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की बाएं हाथ की स्पिनर नशरा संधू ने महिला एशिया कप 2026 में सोमवार को हांगकांग महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अहम मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय (महिला और पुरुष) में 6 विकेट लेने वाली पाकिस्तान की पहली गेंदबाज बन गई हैं। दुबई में खेले गए इस मैच में उन्होंने 4 ओवर में महज 7 रन देकर 6 विकेट चटकाने का अविश्वसनीय कारनामा किया।