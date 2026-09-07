महिला टी-20 एशिया कप 2026: मोहसिन नकवी फाइनल में लेंगे हिस्सा, क्या फिर होगा ट्रॉफी विवाद?

महिला एशिया कप 2026 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और उसने बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने थाईलैंड पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और फिर हांगकांग और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की।

भारत की पाकिस्तान पर 7 विकेट की जीत विशेष रूप से प्रभावशाली थी क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 55 रनों पर ऑलआउट कर दिया था।