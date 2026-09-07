महिला टी-20 एशिया कप 2026: मोहसिन नकवी फाइनल में लेंगे हिस्सा, क्या फिर होगा ट्रॉफी विवाद?
क्या है खबर?
महिला टी-20 एशिया कप 2026 के फाइनल में एक बार फिर ट्रॉफी वितरण पर विवाद हो सकता है। जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक, आगामी 13 सितंबर को होने वाले फाइनल और समापन समारोह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिताब जीतने पर नकवी की मौजूदगी में ट्रॉफी लेने या न लेने पर विवाद हो सकता है।
इतिहास
एशिया कप 2025 में भी खड़ा हुआ था विवाद
महिला एशिया कप के फाइनल में नकवी की उपस्थिति पुरुष एशिया कप 2025 में सार्वजनिक रूप से हुए ट्रॉफी विवाद के एक साल बाद होगी।
दुबई में खेले गए फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान को हराने के बाद ट्रॉफी वितरण में देरी हुई क्योंकि विजेताओं को ट्रॉफी सौंपने पर चर्चा चल रही थी।
आखिर में भारत ने नकवी से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। बाद में खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही अपनी जीत का जश्न मनाया।
प्रदर्शन
महिला एशिया कप में अजेय है भारतीय टीम
महिला एशिया कप 2026 में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है और उसने बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने थाईलैंड पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की और फिर हांगकांग और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की।
भारत की पाकिस्तान पर 7 विकेट की जीत विशेष रूप से प्रभावशाली थी क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 55 रनों पर ऑलआउट कर दिया था।
निगाहें
फाइनल पर टिकी होंगी सभी की निगाहें
अगर भारतीय टीम अपना विजय रथ जारी रखते हुए फाइनल जीतती है और एशिया कप ट्रॉफी उठाने की हकदार बनती है, तो एक बार फिर पुरस्कार समारोह में नकवी के शामिल होने की संभावना रहेगी।
ऐसे में पूरा ध्यान भारतीय खिलाड़ियों और BCCI के रुख पर होगा कि क्या वे नकवी के हाथों ट्रॉफी स्वीकार करेंगे या नहीं।
हालांकि, इस स्थिति पर भारतीय टीम और BCCI की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।