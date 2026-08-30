भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड को हरा दिया है

महिला एशिया कप 2026: भारत ने थाईलैंड को हराकर किया विजयी आगाज, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 11:03 pm Aug 30, 202611:03 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया टी-20 कप 2026 के तीसरे मुकाबले में थाईलैंड महिला क्रिकेट टीम को एकतरफा अंदाज में 94 रनों से हराकर अपने अभियान का विजयी आगाज किया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 155/9 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में थाईलैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे महज 65 रन बनाकर ढेर हो गई। आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।