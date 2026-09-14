महिला एशिया कप 2026: मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने भारतीय टीम की फील्डिंग पर जताई चिंता

भारतीय टीम के खिताब जीतने के बाद भी पूरे टूर्नामेंट में उसकी फील्डिंग बेहद औसत रही।

टीम की खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में 5 मैचों में कुल 13 कैच छोड़े। इनमें सर्वाधिक 5 कैच फाइनल मुकाबले में छोड़े गए।

इसको लेकर मजूमदार ने कहा, "निश्चित रूप से फील्डिंग में सुधार की काफी गुंजाइश है। हमने अपने ट्रेनिंग कैंपों में फिटनेस और फील्डिंग पर बहुत घंटे बिताए हैं और कड़ी मेहनत की है, लेकिन हमें फील्डिंग का स्तर और बेहतर करना होगा।"