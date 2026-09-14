महिला एशिया कप 2026: मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने भारतीय टीम की फील्डिंग पर जताई चिंता
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 72 रनों से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने टीम फील्डिंग और कैच छूटने की स्थिति को सबसे बड़ी चिंता का विषय बताया है। मैच के बाद उन्होंने टीम के प्रदर्शन की सराहना तो की, लेकिन भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स को देखते हुए फील्डिंग में सुधार पर भी बल दिया।
जोर
मजूमदार ने फील्डिंग और फिटनेस पर दिया विशेष जोर
भारतीय टीम के खिताब जीतने के बाद भी पूरे टूर्नामेंट में उसकी फील्डिंग बेहद औसत रही।
टीम की खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में 5 मैचों में कुल 13 कैच छोड़े। इनमें सर्वाधिक 5 कैच फाइनल मुकाबले में छोड़े गए।
इसको लेकर मजूमदार ने कहा, "निश्चित रूप से फील्डिंग में सुधार की काफी गुंजाइश है। हमने अपने ट्रेनिंग कैंपों में फिटनेस और फील्डिंग पर बहुत घंटे बिताए हैं और कड़ी मेहनत की है, लेकिन हमें फील्डिंग का स्तर और बेहतर करना होगा।"
संतुष्टि
इन विभागों पर जताई संतुष्टि
कप्तान हरमनप्रीत कौर और मध्यक्रम के बल्लेबाजों द्वारा बड़ी पारियां न खेल पाने के सवाल पर मजूमदार ने कहा, "मध्य क्रम के ढहने जैसी कोई बात नहीं है। यहां की परिस्थितियों के हिसाब से हमने कुछ बहुत अच्छे स्कोर बनाए हैं। हमें मध्यक्रम को लेकर कोई चिंता नहीं है।"
उन्होंने ओपनर्स की तारीफ करते हुए कहा कि स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दी है। टी-20 क्रिकेट में हर मैच में हर खिलाड़ी रन नहीं बना सकता।
प्रभावित
जी कमलिनी की प्रतिभा से प्रभावित हुए मजूमदार
फाइनल मैच में प्रतिका रावल की जगह टीम में शामिल हुईं जी कमलिनी ने अपनी टी-20 क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया।
वह नंबर 7 पर तब बल्लेबाजी करने आईं और 5 गेंदों में नाबाद 15 रन ठोक दिए।
मजूमदार ने उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा, "उन्होंने बस यह साबित कर दिया कि वह कितनी प्रतिभाशाली हैं। आखिरी ओवर में टीम को मिली गति ने फील्डिंग के दौरान पावरप्ले में खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।"