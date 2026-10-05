वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में नहीं मिलेगा मौका? श्रेयस अय्यर का खुलासा

जियोस्टार से बातचीत में श्रेयस ने कहा, "मैं सूर्यवंशी से मैदान के बाहर वह क्या करते हैं, इसे लेकर बातचीत करता रहता हूं। क्योंकि हर कोई उनसे क्रिकेट के बारे में बात करता है। हम जानते हैं कि वह कितने प्रतिभाशाली और हुनरमंद हैं। इसलिए क्रिकेट से बाहर उनकी जीवनशैली, परिवार, वह क्या करते हैं और उन्हें किस चीज से ज्यादा उत्साह मिलता है, इन बातों को जानना उन्हें खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है।"