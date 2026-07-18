क्या लॉर्ड्स वनडे होगा रोहित शर्मा का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच? BCCI सचिव ने तोड़ी चुप्पी

साइकिया ने PTI से कहा, "मीडिया में रोहित के भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे।"

साइकिया ने आगे कहा, "रोहित जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा रहेंगे, तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो, लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होगा।"