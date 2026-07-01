भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल सकती है (फाइल तस्वीर)

क्या सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई यह सच्चाई

लेखन आदर्श कुमार 06:43 pm Jul 01, 202606:43 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की सीरीज के मीडिया अधिकारों के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। यह सीरीज सितंबर में खेली जा सकती है। BCB का कदम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि यह दौरा पिछले साल होना था, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मीडिया अधिकारों की प्रक्रिया शुरू होने से सीरीज के आयोजन की संभावनाएं फिर मजबूत हुई है।