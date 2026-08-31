BCCI करेगा IPL में इम्पैक्ट प्लेयर नियम की समीक्षा

क्या IPL से हटेगा 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम? BCCI ने सभी फ्रेंचाइजी से मांगी अंतिम राय

लेखन भारत शर्मा 03:21 pm Aug 31, 202603:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सबसे विवादास्पद 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, BCCI ने सभी IPL फ्रेंचाइजी को एक आधिकारिक नोटिस भेजकर इस नियम पर व्यापक प्रतिक्रिया मांगी है। इसके लिए 31 अगस्त तक का समय है। बोर्ड का यह कदम हर किसी के लिए बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि यह नियम अभी बरकरार रहेगा।