IPL: क्या लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद स्टीफन फ्लेमिंग बने रहेंगे CSK के कोच?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार 2 निराशाजनक सीजन के बावजूद चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने अपने मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग पर भरोसा बरकरार रखा है। फ्रेंचाइजी फिलहाल कोचिंग स्टाफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। CSK 2025 सीजन में अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही थी, जबकि 2026 में टीम आठवें स्थान पर रही। खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम प्रबंधन का मानना है कि फ्लेमिंग टीम को दोबारा सफलता की राह पर ले जाने में सक्षम हैं।
टीम
फ्लेमिंग 2008 से हैं टीम का हिस्सा
फ्लेमिंग 2008 से ही CSK का हिस्सा रहे हैं। वह पहले खिलाड़ी और फिर 2009 से मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रेंचाइजी फ्लेमिंग का अनुबंध बढ़ाने की तैयारी में है। यह फैसला दर्शाता है कि CSK के क्रिकेट संचालन से जुड़े अहम मामलों में महेंद्र सिंह धोनी की राय आज भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। धोनी और फ्लेमिंग की जोड़ी IPL इतिहास की सबसे सफल कप्तान-कोच साझेदारियों में गिनी जाती है।
आलोचना
आलोचनाओं को लेकर फ्लेमिंग ने कही थी ये बात
आलोचनाओं के बीच भी फ्लेमिंग अपने काम करने के तरीके पर कायम रहे हैं। IPL 2026 के दौरान उन्होंने कहा था कि जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो आलोचना होना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह टी-20 क्रिकेट की बदलती जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं। 51 वर्षीय फ्लेमिंग फिलहाल USA में मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपर किंग्स के मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं और टीम के साथ जुड़े हुए हैं।
समीक्षा
CSK जल्द करेगी समीक्षा
CSK मौजूदा मेजर लीग क्रिकेट सीजन समाप्त होने के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। हालांकि, इस समीक्षा में फ्लेमिंग के भविष्य पर किसी तरह का खतरा नहीं माना जा रहा है। वहीं, हार्दिक पांड्या को टीम में लाने को लेकर कुछ चर्चाएं जरूर हुईं, लेकिन CSK ने उनके लिए कोई आधिकारिक पहल अब तक नहीं की है। खलील अहमद और डेविड मिलर की संभावित अदला-बदली की खबरों को भी CSK और दिल्ली कैपिटल्स (CSK) ने खारिज कर दिया है।
प्रदर्शन
IPL 2026 में CSK का ऐसा रहा प्रदर्शन
IPL 2026 में CSK प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच सकी। रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में CSK सिर्फ 6 मैच जीतने में कामयाब हुई थी। ये लगातार तीसरा सीजन था जब वह प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए थे। CSK की ओर से संजू सैमसन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 14 पारियों में 43.36 की औसत और 165.62 की स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए। उन्होंने 2 शतक भी लगाए। अंशुल कंबोज ने 21 विकेट चटकाए।