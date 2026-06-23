IPL: क्या लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद स्टीफन फ्लेमिंग बने रहेंगे CSK के कोच? 

आलोचना

आलोचनाओं को लेकर फ्लेमिंग ने कही थी ये बात

आलोचनाओं के बीच भी फ्लेमिंग अपने काम करने के तरीके पर कायम रहे हैं। IPL 2026 के दौरान उन्होंने कहा था कि जब टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो आलोचना होना स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वह टी-20 क्रिकेट की बदलती जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं। 51 वर्षीय फ्लेमिंग फिलहाल USA में मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपर किंग्स के मुख्य कोच की भूमिका निभा रहे हैं और टीम के साथ जुड़े हुए हैं।