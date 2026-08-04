क्या श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सारांश जैन को मिलेगा मौका?

सारांश ने साल 2014 में तमिलनाडु के खिलाफ अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था।

उन्होंने अब तक 54 मैच खेले हैं, जिसकी 97 पारियों में 27.30 की औसत और 3.01 की इकॉनमी से 188 विकेट चटकाए हैं। इसमें 10 बार 4 और 10 बार 5 विकेट हॉल शामिल हैं।

उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/75 का रहा है।

इसी तरह उन्होंने 85 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2,223 रन भी बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं।