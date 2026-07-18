रोहित शर्मा के इंग्लैंड सीरीज के बाद वनडे से संन्यास लेने की अटकलें चल रही हैं

क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद लेंगे वनडे क्रिकेट से संन्यास?

लेखन भारत शर्मा 02:39 pm Jul 18, 202602:39 pm

क्या है खबर?

पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेल सकते हैं। ये खबरें हाल के मैचों में उनके खराब प्रदर्शन के बाद आई थीं। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं।