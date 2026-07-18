क्या रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद लेंगे वनडे क्रिकेट से संन्यास?
क्या है खबर?
पिछले कुछ दिनों से रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रोहित रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेल सकते हैं। ये खबरें हाल के मैचों में उनके खराब प्रदर्शन के बाद आई थीं। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) सचिव देवजीत सैकिया ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
चयनकर्ता के जायसवाल को अधिक मौका देने की इच्छा
गत 16 जुलाई को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे में दौरान ऐसी खबरें सामने आईं कि अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय चयन समिति वनडे विश्व कप 2027 के लिए 39 वर्षीय रोहित पर विचार नहीं कर रही है।
इसके बजाय वह यशस्वी जायसवाल को और अधिक मौका देना चाहती है। खासकर 3 पारियों में उनके 2 शतकों के बाद।
बता दें कि वनडे विश्व कप 2027 शुरुआत में रोहित 40 वर्ष के हो जाएंगे।
प्रदर्शन
पिछले 10 वनडे मैचों में रोहित का प्रदर्शन
अपने पिछले 10 वनडे मैचों में रोहित ने 14, 75, 26, 24, 11, 16, 48, 79, 11 और 26 रन के स्कोर बनाए हैं।
इस अवधि में उनके द्वारा बनाए गए 2 अर्धशतक क्रमशः दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ आए थे।
इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में उन्होंने 11 और 26 रन बनाए हैं।
बता दें कि इंग्लैंड दौरे के बाद भारत का अगला वनडे दौरा सितंबर में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ घरेलू सीरीज है।
दबाव
क्या दबाव में चल रहे हैं रोहित?
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रोहित के खराब प्रदर्शन के बावजूद उनका बचाव किया।
रोहित पर दबाव के सवाल पर उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि रोहित जैसा बड़ा खिलाड़ी दबाव महसूस कर सकता है। वह इतना अच्छा खिलाड़ी है कि उसे ऐसा महसूस करने की जरूरत ही नहीं है।"
कोटक को आगामी लॉर्ड्स मैच में रोहित के फॉर्म में वापसी को लेकर भी पूरा भरोसा था।
चिंता
रोहित की फिटनेस को लेकर भी है चिंता
दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में बल्लेबाजी की शारीरिक मांगों से निपटने की रोहित की क्षमता को लेकर चिंताएं हैं, खासकर इसलिए क्योंकि 2027 वनडे विश्व कप शुरू होने तक वह 40 वर्ष के हो जाएंगे।
हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद रोहित अपने करियर को आगे बढ़ाने के प्रयास में अपनी फिटनेस पर काम करना जारी रखा है।
रोहित के भविष्य को लेकर अनिश्चितता अलग-अलग बयानों के कारण टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने को लेकर है।
स्पष्ट
BCCI सचिव ने स्पष्ट की स्थिति
लॉर्ड्स में होने वाले मैच से पहले BCCI सचिव सैकिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि रोहित के वनडे क्रिकेट से संन्यास को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है।
उन्होंने PTI से बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, "रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं दृढ़ता से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेलेंगे।"
आंकड़े
रोहित के वनडे क्रिकेट में कैसे हैं आंकड़े?
रोहित दूसरे वनडे के दौरान इतिहास में 7वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे।
उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज इंजमाम-उल-हक को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 1991 और 2007 के बीच 11,739 रन बनाए थे।
ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, रोहित ने अपने वनडे रनों की संख्या 11,757 तक पहुंचा दी है, जिसमें उनकी औसत 48.58 की है।
इस दौरान उन्होंने 62 अर्धशतक और 33 शतक भी जड़े हैं। वह वनडे में 3 दोहरे शतक जड़ने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।