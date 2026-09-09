रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे विश्व कप 2027 में खेलने को लेकर आशीष नेहरा ने अहम बयान दिया है

क्या रोहित-कोहली वनडे विश्व कप 2027 में खेलेंगे? आशीष नेहरा ने दिया जवाब

लेखन भारत शर्मा 03:10 pm Sep 09, 202603:10 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों में जुटी है। इस बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली का भविष्य भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित को वनडे टीम से बाहर किए जाने की अफवाहों को खारिज कर दिया है, लेकिन अभी भी बहस जारी है। इस बीच पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने दोनों दिग्गजों की भागीदारी पर बेहद व्यावहारिक और महत्वपूर्ण बयान दिया है।