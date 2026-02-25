क्या रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम से जुड़ेंगे?

सवाल क्या मैच से पहले टीम से जुड़ेंगे रिंकू? रिंकू की वापसी को लेकर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले दोबारा टीम से जुड़ जाएंगे। हालांकि, यह उनके पिता की हालत के स्थिर रहने या उसमें सुधार होने पर ही संभव होगा। विश्व कप में रिंकू के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए उनके प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का निर्णय बाद में किया जाएगा।

संभावना संजू सैमसन को मिल सकता है मौका रिपोर्ट के अनुसार, अगर रिंकू टीम से नहीं जुड़ते हैं तो जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। रिंकू के आने पर भी टीम में बदलाव की संभावना है। भारतीय टीम कोचिंग स्टाफ ने संकेत दिए हैं कि प्लेइंग इलेवन में बदलाव हो सकता है। टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिकता के कारण ऑफ स्पिन के खिलाफ परेशानी दिखी है। ऐसे में संजू को मौका दिया जा सकता है।

