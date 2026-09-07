क्या रिंकू सिंह को UP टी-20 का खिताब जीतने के बाद मिलेगी KKR की कप्तानी?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। रविवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए UP टी-20 लीग के फाइनल में रिंकू की कप्तानी वाली मेरठ मावेरिक्स ने भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी वाली लखनऊ फाल्कन्स को 94 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। हालांकि, मुकाबले में रिंकू 1 रन ही बना सके, लेकिन उन्होंने अपना कप्तानी कौशल बखूबी दिखाया।
आंकड़े
बतौर कप्तान कैसे हैं रिंकू के आंकड़े?
UP टी-20 लीग 2026 में रिंकू ने मेरठ की कप्तानी करते हुए 10 मैचों में से 9 में जीत दर्ज की है।
घरेलू क्रिकेट में भी उनके पास कप्तानी का अच्छा अनुभव है। वे 2024 में भी मेरठ को खिताब दिला चुके हैं, जबकि 2025 में उपविजेता रहे थे।
2 सीजन में उनकी टीम ने 18 में से 13 मैच जीते। वह 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के बाद से लिस्ट-A क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की कप्तानी भी संभाल रहे हैं।
समीकरण
रिंकू का KKR के साथ कप्तानी का समीकरण
IPL 2026 सीजन में रिंकू नियमित कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ KKR के उपकप्तान थे और सभी 14 मैच खेले थे।
अब रहाणे ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, KKR एक नए कप्तान की तलाश में है।
फ्रेंचाइजी के साथ लंबे जुड़ाव और शानदार कप्तानी रिकॉर्ड को देखते हुए रिंकू इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना ने भी रिंकू की कप्तानी का समर्थन किया है।
बयान
रैना ने रिंकू की कप्तानी पर क्या दिया बयान?
UP टी-20 लीग के प्रसारक से बातचीत करते हुए रैना ने KKR की कप्तानी की स्थिति पर कहा, "सबसे पहले कप्तान रिंकू को बधाई। यह लीग का चौथा सीजन है और वे अपना चौथा फाइनल खेल रहे हैं। KKR नए कप्तान की तलाश में है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी को कप्तान मिल गया है। रिंकू में थोड़ा निवेश करें, उन्हें कुछ मैचों में कप्तानी का मौका दें। आप नहीं जानते कि वह क्या कमाल कर सकते हैं।"
करियर
KKR के लिए रिंकू का IPL करियर?
रिंकू पिछले 10 साल से KKR का हिस्सा हैं। 2018 में डेब्यू के बाद से उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए सभी 73 मैच खेले हैं, जिसमें 34 की औसत और 145.96 की स्ट्राइक रेट से 1,394 रन बनाए हैं।
IPL 2026 में वह KKR के सर्वाधिक रन (295) बनाने वाले बल्लेबाज थे।
साल 2023 में यश दयाल के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर टीम को मैच जिताने की उनकी ऐतिहासिक पारी आज भी प्रशंसकों के जेहन में ताजा है।
विकल्प
KKR के पास मौजूद हैं कप्तानी के ये अन्य विकल्प
रिंकू के अलावा KKR के पास कप्तानी के लिए सुनील नरेन और रोवमन पॉवेल के रूप में 2 और विकल्प हैं।
2012 से KKR से जुड़े नरेन IPL इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज हैं। हालांकि, उन्होंने KKR की कप्तानी नहीं की है, लेकिन वे टीम के मुख्य स्तंभ हैं।
इसी तरह साल 2022 से 2024 तक वेस्टइंडीज की कप्तानी कर चुके पॉवेल भी IPL 2025 में 2 और 2026 में 11 मैच KKR के लिए खेले हैं।