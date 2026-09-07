क्या रिंकू सिंह को UP टी-20 का खिताब जीतने के बाद मिलेगी KKR की कप्तानी?

UP टी-20 लीग 2026 में रिंकू ने मेरठ की कप्तानी करते हुए 10 मैचों में से 9 में जीत दर्ज की है।

घरेलू क्रिकेट में भी उनके पास कप्तानी का अच्छा अनुभव है। वे 2024 में भी मेरठ को खिताब दिला चुके हैं, जबकि 2025 में उपविजेता रहे थे।

2 सीजन में उनकी टीम ने 18 में से 13 मैच जीते। वह 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के बाद से लिस्ट-A क्रिकेट में उत्तर प्रदेश की कप्तानी भी संभाल रहे हैं।