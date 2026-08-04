क्या मोहम्मद आमिर ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद IPL में खेलेंगे? जानिए क्या दिया जवाब

आमिर को उनकी पत्नी नरजिस खान के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त हुई, जो स्वयं एक ब्रिटिश नागरिक हैं।

निवास और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आमिर अब IPL सहित दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीगों में ब्रिटिश विदेशी खिलाड़ी के रूप में पंजीकरण कराने के पात्र हैं।

वह स्थानीय खिलाड़ी के रूप में टी-20 ब्लास्ट में नॉटिंघमशायर के नॉट्स आउटलॉज में शामिल हुए और बाद में ट्रेंट रॉकेट्स ने द हंड्रेड के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ा है।