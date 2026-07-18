क्या ब्रेंडन मैकुलम की जगह जस्टिन लैंगर बनेंगे इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच?

लैंगर 2018 से 2022 तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 15 टेस्ट जीते और 2019 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज भी जीती थी।

वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कोच रहने के साथ काउंटी में मिडलसेक्स और समरसेट से खेल भी चुके हैं।

ऐसे में एंडी फ्लावर के पद के लिए खुद को अयोग्य घोषित करने के बाद वह इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।