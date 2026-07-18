क्या ब्रेंडन मैकुलम की जगह जस्टिन लैंगर बनेंगे इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच?
क्या है खबर?
इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम के जाने के बाद से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने नए कोच की तलाश शुरू कर दी है। मैकुलम के कार्यकाल में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में 4-1 से हार मिली और उसके बाद के 12 टेस्ट में 8 हार मिलीं। मैकुलम की जगह नए कोच की दौड़ में कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज जस्टिन लैंगर भी शामिल है।
अनुभव
ऑस्ट्रेलिया के कोच भी रह चुके हैं लैंगर
लैंगर 2018 से 2022 तक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 15 टेस्ट जीते और 2019 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज भी जीती थी।
वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कोच रहने के साथ काउंटी में मिडलसेक्स और समरसेट से खेल भी चुके हैं।
ऐसे में एंडी फ्लावर के पद के लिए खुद को अयोग्य घोषित करने के बाद वह इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं।
दावेदार
एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी हैं प्रमुख दावेदार
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू फ्लिंटॉफ भी इस पद के लिए दावेदारों में शामिल है।
वह वर्तमान में इंग्लैंड लायंस के साथ हैं और पहले सफेद गेंद टीम के साथ काम कर चुके हैं। इंग्लैंड की पुरुष टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की के साथ उनके मौजूदा संबंधों के कारण वे एक संभावित आंतरिक उम्मीदवार बन सकते हैं।
हालांकि, फ्लिंटॉफ ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में सिडनी थंडर के कोच की भूमिका स्वीकार की है।
चर्चा
स्टीफन फ्लेमिंग के नाम की भी है चर्चा
न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग का नाम भी इस दौड़ में शामिल है। उन्होंने हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के साथ 18 साल के जुड़ाव को खत्म करते हुए कोच पद से इस्तीफा दिया था।
उनके व्यापक कोचिंग अनुभव और काउंटी खिलाड़ी के रूप में पूर्व के कार्यकाल उन्हें एक संभावित उम्मीदवार बनाते हैं।
हालांकि, फ्लेमिंग ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनसे अभी तक संपर्क नहीं किया गया है।
निर्णय
एंडी फ्लावर कोच पद के लिए नहीं करेंगे प्रयास
इंग्लैंड के पूर्व कोच फ्लावर ने पुष्टि की है कि वह इस पद पर वापसी के लिए प्रयास नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि वह अपनी मौजूदा कोचिंग प्रतिबद्धताओं से खुश हैं, जिनमें लंदन स्पिरिट और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ भूमिकाएं शामिल हैं।
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ECB ने शुरू में कुमार संगाकारा, रिचर्ड डॉसन, टॉम मूडी, माइक हेसन और आदि बिररेल सहित उम्मीदवारों की एक व्यापक सूची पर विचार किया था।