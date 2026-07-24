जो रूट फिर से बन सकते हैं टेस्ट टीम के कप्तान (तस्वीर: एक्स/@ICC)

क्या जो रूट फिर से बनेंगे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान?

लेखन अंकित पसबोला 07:39 pm Jul 24, 202607:39 pm

क्या है खबर?

बेन स्टोक्स ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 19 अगस्त से अपने घर पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले जो रूट को एक बार फिर से इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) अगले महीने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर सकती है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।