क्या जो रूट फिर से बनेंगे इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान?
क्या है खबर?
बेन स्टोक्स ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 19 अगस्त से अपने घर पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले जो रूट को एक बार फिर से इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) अगले महीने आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर सकती है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
एशेज सीरीज तक इंग्लैंड की कप्तानी कर सकते हैं रूट
द एथलेटिक की रिपोर्ट के अनुसार, रूट को एशेज सीरीज तक के लिए इंग्लैंड की टेस्ट कप्तानी मिल सकती है।
रूट के टेस्ट कप्तान के तौर पर लौटने से हैरी ब्रूक को व्हाइट-बॉल कप्तान के तौर पर अपनी भूमिका जारी रखने का मौका मिलेगा।
इससे ब्रूक को अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी करने और सीमित ओवर प्रारूप के कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ काम जारी रखने में मदद मिलेगी।
कप्तानी
रूट ने 64 टेस्ट में की थी इंग्लैंड की कप्तानी
रूट ने 65 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की है और सबसे अधिक टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं।
इंग्लिश कप्तान के रूप में रूट ने सबसे अधिक 27 जीत और सबसे अधिक 27 हार झेली हैं।
उनके नेतृत्व में खेलते हुए 11 टेस्ट ड्रॉ भी रहे थे।
उन्होंने कप्तान के रूप में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक 5,418 रन बनाने के साथ ही सबसे अधिक 14 शतक और सबसे अधिक 27 अर्धशतक भी लगाए हैं।
चुनौती
स्टोक्स के बाद इंग्लैंड की बड़ी हैं मुश्किलें
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट के दौरान स्टोक्स के संन्यास के बाद से ECB को मुश्किल समय का सामना करना पड़ा है।
इन चुनौतियों के बावजूद रूट ने मैच दर मैच इंग्लैंड के नेतृत्व करने की अपनी इच्छा दिखाई है। रूट ने स्टोक्स की गैरमौजूदगी में न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड की कप्तानी की थी।
इस मैच से पहले रूट ने 2017 से 2022 तक इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी की थी।
आंकड़े
कप्तान के रूप में पांचवें सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रूट
रूट ने टेस्ट में कप्तान के रूप में 5वें सबसे अधिक 5,418 रन बनाए हैं।
टेस्ट कप्तान के रूप में रूट से अधिक रन केवल ग्रीम स्मिथ (8,659), एलन बॉर्डर (6,623), रिकी पोंटिंग (6,542) और विराट कोहली (5,864) ने बनाए हैं।
कप्तान के रूप में रूट का औसत 46.70 का रहा।
श्रीलंका के खिलाफ गाले में रूट द्वारा खेली गई 228 रनों की पारी किसी इंग्लिश बल्लेबाज का श्रीलंका में सर्वोच्च स्कोर है।