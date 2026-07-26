श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे जसप्रीत बुमराह और वाशिंगटन सुंदर?

ऐसी उम्मीद है कि BCCI श्रीलंका दौरे के लिए 28 जुलाई को अपनी टीम की घोषणा करेगा।

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल होने वाले सुंदर के दूसरे टेस्ट में भी चुने जाने पर संदेह है।

इंग्लैंड के ही खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल होने वाले बुमराह का चयन फिटनेस के आधार पर किया जाएगा।

वह 30 जुलाई तक आराम करेंगे और इसके बाद बेंगलुरु स्थित COE में रिपोर्ट करेंगे।