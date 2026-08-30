जसप्रीत बुमराह की आगामी दौरों के लिए भारतीय टीम में वापसी पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है

क्या जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की आगामी दौरों के लिए भारतीय टीम में होगी वापसी?

लेखन भारत शर्मा 12:57 pm Aug 30, 202612:57 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी सीमित ओवर सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम एक बड़े चोट संकट से जूझ रही है। स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट के अनुसार, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की टीम में वापसी की फिलहाल कोई निश्चित तारीख तय नहीं हो पाई है। ये दोनों ही खिलाड़ी इस समय बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अन्य चोटिल साथियों के साथ पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे हैं।