क्या जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की आगामी दौरों के लिए भारतीय टीम में होगी वापसी?
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी सीमित ओवर सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम एक बड़े चोट संकट से जूझ रही है। स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट के अनुसार, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की टीम में वापसी की फिलहाल कोई निश्चित तारीख तय नहीं हो पाई है। ये दोनों ही खिलाड़ी इस समय बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अन्य चोटिल साथियों के साथ पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे हैं।
चोट
बुमराह की घुटने की चोट और उससे उबरने की प्रक्रिया
बुमराह बाएं घुटने की चोट से जूझ रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहे।
हालांकि उन्हें प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेते हुए और धीरे-धीरे अपनी ताकत वापस पाते हुए देखा गया है, लेकिन उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं है।
चयनकर्ता बुमराह जैसे खिलाड़ियों के लिए तत्काल लाभ की तुलना में दीर्घकालिक उपलब्धता को प्राथमिकता दे रहे हैं।
बता दें कि बुमराह आखिरी बार पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले थे।
समस्या
पांड्या की पीठ में ऐंठन और इसका भारतीय टीम के संतुलन पर प्रभाव
पांड्या IPL 2026 के दौरान पीठ में लगातार ऐंठन से परेशान रहे, जिसके कारण उन्हें कई मैचों से बाहर बैठना पड़ा।
CoE में पुनर्वास के दौरान क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव आने से उनकी रिकवरी प्रक्रिया और जटिल हो गई।
अगस्त से उनके वापसी-टू-प्ले प्रोटोकॉल को पूरा करने के बावजूद पिंडली में हल्की चोट ने उस समय-सीमा को बाधित कर दिया है।
उनकी अनुपस्थिति सीमित ओवर क्रिकेट में भारत के टीम संतुलन को खासा प्रभावित कर रही है।
समीक्षा
BCCI ने की फिटनेस परीक्षण प्रोटोकॉल की समीक्षा
चोटों के लगातार बढ़ते संकट ने BCCI को अपने फिटनेस परीक्षण प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया है।
ब्रोंको और 2K रन ने यो-यो टेस्ट की जगह ले ली और सुनील गावस्कर इन बार-बार होने वाली समस्याओं के पीछे की प्रशिक्षण विधियों पर सवाल उठा रहे हैं।
सफेद गेंद क्रिकेट में उनके महत्व को देखते हुए चयनकर्ताओं के लिए विश्व कप से पहले बुमराह और पांड्या की वापसी में जल्दबाजी न करना काफी समझदारी की बात है।