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विल जैक्स द हंड्रेड लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े
जैक्स ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

विल जैक्स द हंड्रेड लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Aug 03, 2026
02:05 pm
क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही द हंड्रेड लीग के 18वें मैच में MI लंदन के बल्लेबाज विल जैक्स ने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के खिलाफ अर्धशतक (62) लगाया और उनकी टीम ने मैच में 45 रन से जीत दर्ज की। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान जैक्स ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, वह द हंड्रेड लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही जैक्स की पारी 

पारी की शुरुआत करते हुए जैक्स ने 31 गेंदों में 3 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए।

यह उनके द हंड्रेड लीग का 8वां अर्धशतक साबित हुआ।

इस बीच उन्होंने जेम्स विंस के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की।

जैक्स की पारी की बदौलत MI ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183/6 रन बनाए। जवाब में सुपर जायंट्स 138 रन पर सिमट गई।

आंकड़े 

द हंड्रेड लीग में सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ी बने जैक्स

जैक्स अब द हंड्रेड लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं।

जैक्स ने 47 मैचों की 46 पारियों में 28.00 की औसत और 159.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,260 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 108* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 8 अर्धशतक लगाए।

उन्होंने इस मामले में बेन डकेट को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 34.83 की औसत के साथ 1,254 रन बनाए।

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2026 

शानदार फॉर्म में चल रहे हैं जैक्स 

जैक्स इस सीजन में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 5 मैचों में 39 की औसत और 154.76 की स्ट्राइक रेट से 195 रन बनाए हैं।

उनके पिछले तीन स्कोर 62, 65 और 54 रहे हैं। वह अपनी टीम MI की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

इस सीजन में उनसे ज्यादा रन फिलहाल डकेट (240), जोस बटलर (226) और मिचेल मार्श (214) ने बनाए हैं।

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करियर 

कैसा है जैक्स का टी-20 करियर?

अपने टी-20 करियर में उन्होंने अब तक 273 मैच खेले हैं, इसकी 254 पारियों में उन्होंने 29.70 की औसत और 156.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 6,892 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 5 शतक और 47 अर्धशतक लगाए हैं।

दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 24.06 की औसत और 7.65 की इकॉनमी रेट से 100 विकेट लिए हैं।

वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इंग्लैंड से 45 मैचों में खेल चुके हैं।

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