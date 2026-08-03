जैक्स ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

विल जैक्स द हंड्रेड लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 02:05 pm Aug 03, 202602:05 pm

क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही द हंड्रेड लीग के 18वें मैच में MI लंदन के बल्लेबाज विल जैक्स ने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के खिलाफ अर्धशतक (62) लगाया और उनकी टीम ने मैच में 45 रन से जीत दर्ज की। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान जैक्स ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, वह द हंड्रेड लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।