क्या हेमांग बदानी होंगे चेन्नई सुपरकिंग्स के अगले मुख्य कोच? सामने आई बड़ी जानकारी

क्या हेमांग बदानी होंगे चेन्नई सुपरकिंग्स के अगले मुख्य कोच? सामने आई बड़ी जानकारी
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से बड़ी खबर सामने आई है। CSK इस महीने अपने नए मुख्य कोच की घोषणा कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस पद के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमांग बदानी सबसे आगे हैं, जो पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) को कोचिंग दे चुके हैं। यह फैसला न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग के CSK के मुख्य कोच पद से इस्तीफा देने के बाद लिया गया है।
फैसला
धोनी करेंगे नए मुख्य कोच का फैसला
CSK के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कासी विश्वनाथन ने बताया कि फ्रेंचाइजी ने महेंद्र सिंह धोनी को नए कोच की तलाश का जिम्मा सौंपा है।
हालांकि, शुरुआत में किसी विदेशी कोच की नियुक्ति के संकेत मिले थे, लेकिन धोनी ने एक भारतीय को जिम्मेदारी सौंपने के लिए मजबूत तर्क प्रस्तुत किए हैं।
कंपनी के मालिक अभी भी विदेशी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बदानी या किसी अन्य उम्मीदवार के बारे में अपना अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
अनुभव
बदानी की योग्यता और अनुभव
DC के साथ कार्यकाल समाप्त कर चुके बदानी न केवल IPL का अनुभव रखते हैं, बल्कि विदेशों में भी सफलता हासिल कर चुके हैं।
उन्होंने SA20, ILT20 और लंका प्रीमियर लीग (LPL) में खिताब जीते हैं।
चेपॉक की परिस्थितियों से उनकी परिचितता CSK के लिए एक अतिरिक्त लाभ साबित हो सकती है, क्योंकि फ्लेमिंग ने स्वीकार किया है कि टीम को हाल के संस्करणों में पिच को समझने में अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
शर्त
नए मुख्य कोच के लिए विशेष प्रतिबद्धता की आवश्यकता
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में पर्दे के पीछे कई चर्चाएं हुई हैं, जिनमें धोनी ने अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि नए मुख्य कोच को विदेशों में किसी अन्य लीग प्रतिबद्धता के बिना, केवल CSK के लिए ही काम करना चाहिए।
यह फ्लेमिंग की व्यवस्था से अलग है, जिन्होंने CSK के अलवा SA20 में जोहान्सबर्ग सुपरकिंग्स और मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपरकिंग्स को भी कोचिंग दी थी।