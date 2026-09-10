हेमांग बदानी बन सकते हैं चेन्नई सुपरकिंग्स के अगले मुख्य कोच

क्या हेमांग बदानी होंगे चेन्नई सुपरकिंग्स के अगले मुख्य कोच? सामने आई बड़ी जानकारी

लेखन भारत शर्मा 02:56 pm Sep 10, 202602:56 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से बड़ी खबर सामने आई है। CSK इस महीने अपने नए मुख्य कोच की घोषणा कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस पद के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर हेमांग बदानी सबसे आगे हैं, जो पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) को कोचिंग दे चुके हैं। यह फैसला न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज स्टीफन फ्लेमिंग के CSK के मुख्य कोच पद से इस्तीफा देने के बाद लिया गया है।