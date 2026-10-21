IPL 2027 से वापसी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या (तस्वीर: एक्स/@ICC)

हार्दिक पांड्या श्रीलंका सीरीज से भी होंगे बाहर? IPL 2027 में कर सकते हैं वापसी- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 01:23 pm Oct 21, 202601:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लंबे समय से चोट से परेशान हैं। वह फिटनेस कारणों से अब तक कई अहम सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं थे। इस बीच खबर है कि पांड्या की वापसी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। वह अब सीधे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के जरिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।