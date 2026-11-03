भुवनेश्वर कुमार की अब नहीं होगी भारतीय टीम में वापसी? रविचंद्रन अश्विन ने दिया अहम बयान

अश्विन ने कहा, "बात सिर्फ रन लुटाने या खराब प्रदर्शन की नहीं है। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि जिस गहनता, रन-अप स्पीड और गेंदबाजी रफ्तार के साथ वह IPL में गेंदबाजी कर रहे थे, वह यहां काफी कम थी। वह इस सीरीज के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग फॉर्म में नहीं आए थे।"

उन्होंने कहा, "अगर आप युवा होते, तो आपको 10 मौके और मिल जाते, लेकिन आप एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो आपसे उम्मीदें अलग होती हैं।"