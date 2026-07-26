भुवनेश्वर कुमार को भारतीय टीम में शामिल करने की उठी मांग

क्या भुवनेश्वर कुमार की होगी वनडे टीम में वापसी? रविचंद्रन अश्विन ने दिया अहम सुझाव

लेखन भारत शर्मा 02:09 pm Jul 26, 202602:09 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चयनकर्ताओं से वनडे विश्व कप 2027 के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर विचार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने भारत के मौजूदा गेंदबाजी आक्रमण में अनुभव की कमी को उजागर किया और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भुवनेश्वर के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। भुवनेश्वर ने 2 IPL संस्करण में 45 विकेट चटकाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार 2 खिताब जीतने में मदद की है।