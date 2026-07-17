क्या RCB छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के कोच बनेंगे एंडी फ्लावर? 

इंग्लैंड के मुख्य कोच पद के साथ IPL में कोचिंग की जिम्मेदारी निभाने की संभावना पर फ्लावर ने संदेह जताया।

उन्होंने कहा कि वह दोनों भूमिकाएं एक साथ नहीं निभा सकते, क्योंकि IPL इंग्लैंड के गर्मियों के शुरुआती महीनों में खेला जाता है।

उन्होंने कहा, "हां मेरी ECB से इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड के कोच का पद खाली है। इस विषय पर मेरी रॉब की और ECB के साथ चर्चा हुई है।"