क्या एंडी फ्लावर इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने के लिए छोड़ देंगे RCB का साथ?

क्या एंडी फ्लावर इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने के लिए छोड़ देंगे RCB का साथ?
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुख्य कोच एंडी फ्लावर इंग्लैंड की टेस्ट टीम के मुख्य कोच बनने के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और RCB के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 खिताब जीतने के दौरान फ्लावर के करीबी सहयोगी रहे दिनेश कार्तिक का मानना है कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण फ्लावर के लिए टीम बदलना मुश्किल होगा। ब्रेंडन मैकुलम से अलग होने के बाद से इंग्लैंड किसी योग्य कोच की तलाश में है।
राय
कार्तिक ने फ्लावर के इंग्लैंड का कोच बनने पर क्या कहा?
फ्लावर का जिक्र करते हुए कार्तिक ने स्काई स्पोर्ट्स पर कहा, "सच कहूं तो मुझे लगता है कि वह एक बेहतरीन उम्मीदवार होंगे।"
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लैंड की मौजूदा स्थिति और अपने व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए अगर फ्लावर यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होगा।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंग्लैंड IPL और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर के बीच टकराव को देखते हुए फ्लावर की प्रतिबद्धताओं से समायोजित कर सकता है?
चिंता
फ्लावर के लिए लॉजिस्टिक्स और शेड्यूलिंग संबंधी चिंताएं
कार्तिक ने कहा, "फ्लावर का RCB के साथ अनुबंध है, जिसका मतलब यह होगा कि वह इंग्लैंड के सभी टेस्ट मैचों में उपलब्ध नहीं रह पाएंगे।"
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंग्लैंड के लिए एक या दो टेस्ट मैचों के लिए बिना कोच के एशेज की तैयारी करना स्वीकार्य होगा।
विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक फ्लावर की क्षमताओं पर कार्तिक के विश्वास के बावजूद उन्हें संदेह था कि क्या व्यवस्था उन्हें यह भूमिका निभाने की अनुमति देगी।
संपर्क
ECB ने अभी तक किसी भी उम्मीदवार से नहीं किया संपर्क
इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रिचर्ड गोल्ड ने बताया कि अभी तक किसी भी उम्मीदवार से औपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया गया है। बोर्ड आने वाले हफ्तों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि, वे किसी ऐसे कोच की नियुक्ति के लिए भी तैयार हैं जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में काम कर रहा हो।
इधर, कार्तिक का मानना है कि इंग्लैंड टेस्ट टीम और RCB की प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाना बेहद मुश्किल होगा।