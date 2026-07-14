क्या एंडी फ्लावर इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने के लिए छोड़ देंगे RCB का साथ?

कार्तिक ने कहा, "फ्लावर का RCB के साथ अनुबंध है, जिसका मतलब यह होगा कि वह इंग्लैंड के सभी टेस्ट मैचों में उपलब्ध नहीं रह पाएंगे।"

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इंग्लैंड के लिए एक या दो टेस्ट मैचों के लिए बिना कोच के एशेज की तैयारी करना स्वीकार्य होगा।

विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक फ्लावर की क्षमताओं पर कार्तिक के विश्वास के बावजूद उन्हें संदेह था कि क्या व्यवस्था उन्हें यह भूमिका निभाने की अनुमति देगी।