बटलर ने पूरे किए 100 शिकार (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शिकार करने वाले विकेटकीपर

लेखन अंकित पसबोला 12:20 pm Jul 02, 202612:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच खेला गया पहला टी-20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। चेस्टर-ली-स्ट्रीट में हुए मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 189/7 का स्कोर बनाया था और इसके बाद बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। भारत की पारी के दौरान जोस बटलर ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने विकेटकीपर के तौर पर अपने 100 शिकार किए। इस बीच बतौर विकेटकीपर 100 शिकार करने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।