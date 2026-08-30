श्रीलंका से महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के अधिकार क्यों छीने गए?

सरकार की बनाई 'ट्रांसफॉर्मेशन कमिटी' SLC के स्ट्रक्चर और संविधान में प्रस्तावित सुधारों की देखरेख कर रही है।

इस व्यवस्था की वजह से SLC और ICC की लंबे समय से चली आ रही उस शर्त के बीच टकराव पैदा हो गया है, जिसके तहत सदस्य बोर्डों को बिना किसी सरकारी दखल के स्वतंत्र रूप से काम करना होता है।

SLC ट्रांसफॉर्मेशन कमिटी के सेक्रेटरी प्रकाश शैफ्टर ने संडे टाइम्स को पुष्टि की है कि श्रीलंका से टूर्नामेंट छिन गया है।