संजू सैमसन जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

जिम्बाब्वे दौरे से क्यों बाहर हुए संजू सैमसन? सामने आई बड़ी वजह

लेखन आदर्श कुमार 08:07 pm Jul 07, 202608:07 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए संजू सैमसन का चयन नहीं होने से काफी चर्चा है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही सीरीज के दूसरे मैच में भी सैमसन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने घोषित 15 सदस्यीय टीम से टी-20 विश्व कप के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रहे सैमसन को बाहर रखने पर कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फैसला टीम की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।