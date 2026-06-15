इंडिया-A को श्रीलंका-A के खिलाफ 10 रन की पेनल्टी क्यों लगी?
क्या है खबर?
त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया-A की टीम को श्रीलंका-A के खिलाफ मैच में 10 रन की पेनल्टी झेलनी पड़ी। यह पेनल्टी ऑलराउंडर विप्रज निगम के पिच के प्रोटेक्टेड एरिया (सुरक्षित क्षेत्र) में रन दौड़ने के कारण लगाई गई। श्रीलंका-A के खिलाफ मैच में इंडिया-A ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 265 रन बनाए। पेनल्टी के बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका-A के स्कोर पर 10 रन जोड़ दिए गए।
गलती
विप्रज निगम ने 2 बार की गलती
मैदान पर मौजूद अंपायरों प्रगीथ रामबुकवेला और शांता फोंसेका ने क्रमशः 34वें और 37वें ओवर के बीच 5-5 रन की 2 पेनल्टी लगाईं। दूसरी बार यह गलती तब हुई जब विप्रज ने एक गेंद को शॉर्ट थर्ड की तरफ खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नॉन-स्ट्राइकर सूर्यांश शेडगे ने उन्हें वापस भेज दिया। अपनी क्रीज पर तेजी से वापस लौटने की कोशिश में विप्रज पिच के बीच में दौड़ पड़े।
नियम
क्या कहते हैं नियम?
MCC के 41.14 के अनुसार, अगर कोई बल्लेबाज बॉल को खेलते हुए प्रोटेक्टेड एरिया में घुसता है, तो उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। अगर कोई भी अंपायर बल्लेबाज को पिच पर बिना किसी सही वजह के मौजूद पाता है, तो 5 रन की पेनल्टी लगाई जाती है। इस पेनल्टी से पहले अंपायर एक चेतावनी देता है। बता दें कि विप्रज से पहले अनुकूल रॉय ने भी यही गलती की थी, जिस पर उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी।
अर्धशतक
विप्रज निगम ने लगाया अर्धशतक
मैच की बात करें तो इंडिया-A ने 143 रन के स्कोर तक अपने 7 विकेट खो दिए। इसके बाद विप्रज निगम और सूर्यांश शेडगे ने शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। विप्रज 49 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए। शेडगे ने 66 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 72 रन बनाए।