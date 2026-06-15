इंडिया-A को श्रीलंका-A के खिलाफ 10 रन की पेनल्टी क्यों लगी?

नियम

क्या कहते हैं नियम?

MCC के 41.14 के अनुसार, अगर कोई बल्लेबाज बॉल को खेलते हुए प्रोटेक्टेड एरिया में घुसता है, तो उसे तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। अगर कोई भी अंपायर बल्लेबाज को पिच पर बिना किसी सही वजह के मौजूद पाता है, तो 5 रन की पेनल्टी लगाई जाती है। इस पेनल्टी से पहले अंपायर एक चेतावनी देता है। बता दें कि विप्रज से पहले अनुकूल रॉय ने भी यही गलती की थी, जिस पर उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी।