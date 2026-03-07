टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के लिए क्यों बन सकते हैं बड़ा खतरा?

आंकड़े कीवी टीम के खिलाफ ऐसे हैं सूर्यकुमार के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार ने पहला मुकाबला 2021 में खेला था। उन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 58.44 की औसत से 526 रन बनाए हैं।उनकी स्ट्राइक रेट 170.77 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111* रन रहा है। उनके अलावा भारत की ओर से कीवी टीम के खिलाफ 500 से ज्यादा रन (511) केवल रोहित शर्मा ने बनाए हैं।

टी-20 टी-20 विश्व कप 2026 में ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन सूर्यकुमार ने टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं। इसकी 8 पारियों में 34.57 की औसत से 242 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 137.50 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है। भारत के लिए उनसे ज्यादा रन सिर्फ ईशान किशन ने बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 पारियों में 32.87 की औसत और 189.20 की स्ट्राइक रेट से 263 रन निकले हैं।

विश्व कप टी-20 विश्व कप में ऐसे रहे हैं सूर्यकुमार के आंकड़े टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार ने पहला मुकाबला 2021 में खेला था। अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 38 की औसत से 722 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 151.04 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है। फाइनल मुकाबले में सर्यकुमार से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी।

