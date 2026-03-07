टी-20 विश्व कप 2026, फाइनल: सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के लिए क्यों बन सकते हैं बड़ा खतरा?
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। इस बड़े मैच में भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत सूर्यकुमार यादव हो सकते हैं। उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है और वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कीवी टीम के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ऐसे में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं।
आंकड़े
कीवी टीम के खिलाफ ऐसे हैं सूर्यकुमार के आंकड़े
न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार ने पहला मुकाबला 2021 में खेला था। उन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 58.44 की औसत से 526 रन बनाए हैं।उनकी स्ट्राइक रेट 170.77 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 111* रन रहा है। उनके अलावा भारत की ओर से कीवी टीम के खिलाफ 500 से ज्यादा रन (511) केवल रोहित शर्मा ने बनाए हैं।
टी-20
टी-20 विश्व कप 2026 में ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन
सूर्यकुमार ने टी-20 विश्व कप 2026 में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं। इसकी 8 पारियों में 34.57 की औसत से 242 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 137.50 की रही है। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है। भारत के लिए उनसे ज्यादा रन सिर्फ ईशान किशन ने बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 पारियों में 32.87 की औसत और 189.20 की स्ट्राइक रेट से 263 रन निकले हैं।
विश्व कप
टी-20 विश्व कप में ऐसे रहे हैं सूर्यकुमार के आंकड़े
टी-20 विश्व कप में सूर्यकुमार ने पहला मुकाबला 2021 में खेला था। अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 38 की औसत से 722 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 151.04 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84* रन रहा है। फाइनल मुकाबले में सर्यकुमार से एक कप्तानी पारी की उम्मीद होगी।
करियर
ऐसा रहा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सूर्यकुमार ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 112 मुकाबले खेले हैं और इसकी 106 पारियों में 36.76 की औसत और 163.02 की स्ट्राइक रेट से 3,272 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 25 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 117 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड के खिलाफ ही बनाए हैं।