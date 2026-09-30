जानिए क्यों रविचंद्रन अश्विन ने सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली से आगे रखा

अश्विन ने कहा कि खिलाड़ियों की तुलना करते समय उस दौर के नियम और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

उन्होंने कहा, "पहले वनडे में देख लीजिए, वेस्टइंडीज की पहली पारी में 34 ओवर के बाद गेंद बदलनी पड़ी। दिन के उजाले में गेंद पूरी तरह पुरानी हो चुकी थी। तेंदुलकर ने अपने करियर में दिन के समय काफी 50 ओवर के मैच खेले हैं। मेरे हिसाब से अलग-अलग पीढ़ियों के खिलाड़ियों की तुलना करना बिल्कुल सही नहीं है।"