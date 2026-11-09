भारतीय तेज गेंदबाज सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं (फाइल तस्वीर)

भारतीय तेज गेंदबाजों के मुरीद क्यों हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच? जानिए वजह

लेखन आदर्श कुमार 02:30 pm Nov 09, 202602:30 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची भारतीय तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी प्रभावित हैं। पहले 2 वनडे मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। न्यूजीलैंड की टीम इन मैचों में क्रमशः 185 और 134 रन पर सिमट गई। अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार की चौकड़ी ने ऑकलैंड और वेलिंगटन में अब तक न्यूजीलैंड के 20 में से 17 विकेट अपने नाम किए हैं।