जसप्रीत बुमराह का नाम ICC वनडे रैंकिंग की सूची में क्यों नहीं है शामिल?

बुमराह साल 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से सभी प्रारूपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं।

वर्तमान में संभवतः सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज ने 90 वनडे में 23.55 के औसत से 150 विकेट लिए हैं। उनके खाते में 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है।

बुमराह ने 52 टेस्ट मैचों में 19.79 की औसत से 234 विकेट भी लिए हैं।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 18.08 की औसत से 121 विकेट हैं।