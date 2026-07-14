जसप्रीत बुमराह का नाम ICC वनडे रैंकिंग की सूची में क्यों नहीं है शामिल?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज और टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले जसप्रीत बुमराह फिलहाल ICC की वनडे रैंकिंग में शामिल नहीं हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम में उनका चयन होने के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है। इस विसंगति का कारण ICC द्वारा रैंकिंग के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड और पिछले ढाई वर्षों में वनडे मैचों में बुमराह की चुनिंदा भागीदारी होना कारण रहा है।
नियम
ICC वनडे रैंकिंग के लिए क्या हैं पात्रता मानदंड?
ICC रैंकिंग के लिए पात्रता मानदंडों के अनुसार, खिलाड़ियों को एक निश्चित अवधि के भीतर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना आवश्यक है।
टेस्ट क्रिकेट के लिए उनका पिछले 12-15 महीनों में खेलना आवश्यक है। इसी तरह सफेद गेंद क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों को पिछले 9 से 12 महीनों के बीच किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में भाग लेना जरूरी होता है।
ICC के इन्हीं नियमों के कारण बुमराह की वनडे रैंकिंग से अनुपस्थिति का महत्व सामने आता है।
मुकाबले
वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद क्या रही बुमराह की स्थिति?
बुमराह को ज्यादातर बड़े टूर्नामेंटों और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के लिए ही रखा गया है, यही वजह है कि उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 फाइनल बाद यानी पिछले 968 दिनों से कोई वनडे मैच नहीं खेला है।
पीठ की चोटों के इतिहास के कारण उन्हें कई द्विपक्षीय वनडे सीरीज में भी आराम दिया गया है।
इस चयनात्मक भागीदारी का मतलब है कि वह अब वनडे गेंदबाजी रैंकिंग के लिए ICC के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
करियर
शानदार रहा है बुमराह का अंतरराष्ट्रीय करियर
बुमराह साल 2016 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद से सभी प्रारूपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं।
वर्तमान में संभवतः सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज ने 90 वनडे में 23.55 के औसत से 150 विकेट लिए हैं। उनके खाते में 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है।
बुमराह ने 52 टेस्ट मैचों में 19.79 की औसत से 234 विकेट भी लिए हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम 18.08 की औसत से 121 विकेट हैं।