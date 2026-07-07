संजू सैमसन को भारतीय टीम से बाहर करने पर छिड़ी बहस

संजू सैमसन को भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर क्यों छिड़ी बहस?

लेखन भारत शर्मा 02:41 pm Jul 07, 202602:41 pm

क्या है खबर?

जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज के लिए घोषित भारतीय क्रिकेट टीम से संजू सैमसन को बाहर किए जाने से नई बहस छिड़ गई है। टी-20 विश्व कप 2026 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे सैमसन को बाहर करने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, उन्हें बाहर करने या आराम दिए जाने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच BCCI के एक सूत्र ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के लिए यह फैसला लेने की बात कही है।